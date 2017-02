Famílias marcam caminhada pela paz no domingo

Uma caminhada das famílias pela paz está sendo convocada para o próximo domingo, na praia de Camburi, em Vitória. O início da manifestação está marcado para as 9 horas, com saída programada da Ponte de Camburi. Os organizadores pedem que os manifestantes vistam roupas brancas.

A manifestação é uma iniciativa da Ordem dos Advogados, Prefeitura de Vitória, Convenção Batista do Espirito Santo, Clube dos Diretores Lojistas, Federação do Comércio, Sesc e Senac.

O prefeito Luciano Rezende explicou que foram feitos contatos com várias entidades como OAB, Arquidiocese de Vitória, Convenção das Igrejas batistas, Associação dos Pastores Evangélicos, sistema Findes, Clube dos Diretores Lojistas, Federação do Comércio e Câmara de Vitória.

“Todos concordaram em ajudar a organizar uma grande caminhada no domingo, para que as famílias possam ocupar a cidade. Essa ocupação da nossa cidade é uma retomada da vida, da rotina, vencendo o medo, fazendo com que as pessoas possam aumentar a segurança através da presença nos espaços públicos”, explicou o prefeito.

“É um movimento cívico. Não teremos manifestação em microfones. Apenas uma caminhada para que possamos, juntos, demonstrar nosso esforço pela paz no Espírito Santo”, concluiu.