Fenômeno deixa água de praias do Estado com cor igual à do Caribe

Praias com aspecto paradisíaco e um tom azul característico do mar do Caribe têm atraído a atenção no litoral do Estado. O fenômeno das águas mais claras é explicado por especialistas e está associado à falta de chuvas e aproximação de uma corrente com águas frias e profundas do oceano.

A praia de Urussuquara, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, é uma das que têm encantado banhistas.

As amigas Sabrina Cosme, 21, e Daniele Espíndola, 15, decidiram ir a Urussuquara, após verem fotos do lugar circulando na internet. “Ficamos curiosas porque nas fotos parecia o Caribe. Viemos com a família toda para passar a tarde aqui”, contou Sabrina.

A reportagem completa sobre esse fenômeno você confere na edição desta terça-feira (10) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Verônica Aguiar e Edson Sodré Rocha