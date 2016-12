Festa de Natal acaba em morte na Serra

Uma confraternização de Natal, com petiscos e bebidas, na rua entre vizinhos no bairro Feu Rosa, na Serra, na tarde de sábado (24), foi marcada por uma tragédia depois que criminosos foram até o local e começaram a atirar. Um soldador, de 44 anos, morreu e outras quatro pessoas foram baleadas. Testemunhas relataram ter ouvido mais de 30 tiros.

Cristovam Martins Ferreira levou um tiro nas costas, foi levado para o hospital, mas acabou morrendo. Um conferente, de 28 anos, foi atingido com dois tiros de raspão, um na barriga e outro no lado esquerdo das costas. O primo dele, um motorista de ônibus, de 34 anos, levou um tiro no ombro.

Outra vítima, que não teve idade informada, foi atingida no ombro e outro jovem, de 20 anos, levou um tiro na barriga.

A reportagem completa você lê na edição desta segunda-feira (26) de A Tribuna.

Reportagem: Tais de Hollanda