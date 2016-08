Festival de Gramado começa em meio a disputa política

O tradicional Festival de Cinema de Gramado começa nesta sexta-feira (26) em meio a uma queda de braço entre o governo e a classe artística. A mostra gaúcha abre, nesta noite, justamente com a pré-estreia do filme “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho.

Desde que foi exibido no Festival de Cannes, em maio, o filme do diretor pernambucano está no centro do ringue. No tapete vermelho da mostra francesa, Mendonça Filho, a equipe de “Aquarius” e outros cineastas ali presentes fizeram um protesto contra o impeachment de Dilma Rousseff. “Um golpe de Estado está acontecendo no Brasil”, diziam seus cartazes.

O filme, que entra em circuito na próxima quinta (1º), passou a sofrer revezes, e o meio cinematográfico começou a associá-los a uma retaliação do governo interino. O protesto foi criticado pelo ministro da Cultura, Marcelo Calero, e o longa ganhou do Ministério da Justiça classificação de impróprio para menores de 18 anos.

“Aquarius” também protagoniza impasse na comissão que escolherá qual filme irá disputar a vaga brasileira no Oscar. Um dos nove membros do grupo, o crítico Marcos Petrucelli, já usou redes sociais para atacar Kleber e seu ato anti-impeachment. “Vergonha é mínimo que se pode dizer”, escreveu ele. A comissão é instituída pela Secretaria do Audioviosual, ligada ao MinC.

Outros dois diretores, Anna Muylaert (“Mãe Só Há Uma”) e Gabriel Mascaro (“Boi Neon”) desistiram de inscrever seus filmes em solidariedade a “Aquarius”. Mascaro alegou que o processo tem demonstrado “imparcialidade questionável”. Na madrugada de quinta (25), o cineasta mineiro Guilherme Fiúza Zenha afirmou que não mais participará da comissão “por questões pessoais”. Procurado, disse que não comentaria o assunto. “O importante é o cinema”, limitou-se a dizer.

Demais membros dizem que a escolha do longa não será partidarizada. “Será que uma pessoa tem condição de condicionar todo o júri?”, indaga o produtor Beto Rodrigues, um dos nove membros do grupo, que se mantém na comissão.

INSCRIÇÕES ABERTAS

O ministro Calero não irá a Gramado, mas a pasta será representada no evento gaúcho pelo secretário do Audiovisual, Alfredo Bertini, responsável por chancelar a composição da comissão do Oscar. Procurado, Bertini não atendeu ao pedido da reportagem, alegando que estava em reunião. O Ministério da Cultura informou que também não se manifestará sobre as polêmicas e que só divulgará a lista completa de filmes inscritos na próxima quarta (31), quando terminam as inscrições.

A escolha do longa será anunciada após deliberação dos membros, em 12 de setembro. Na tarde de quarta-feira (24), o MinC divulgou nota em seu site, afirmando “a confiança na capacidade e na isenção da comissão escolhida pela Secretaria do Audiovisual”.

Kleber Mendonça Filho mantém “Aquarius” na disputa. “Tenho interesse em ver o processo se completar dentro das regras democráticas”, afirmou o diretor à reportagem. “Acho incrível o que (Mascaro e Muylaert) fizeram. O governo interino não tem familiaridade com a área da cultura e com a forma como nós somos unidos.”

Pelo menos quatro outras produções continuam no páreo, além de “Aquarius”: “Nise”, de Roberto Berliner, “Tudo que Aprendemos Juntos”, de Sérgio Machado, “Mais Forte que o Mundo”, de Afonso Poyart, e “Pequeno Segredo”, de David Schurmann.

“Sou solidário a Kleber, temos as mesmas posições políticas”, diz Berliner. “Mas em princípio estou mantendo a inscrição. Acho que nós cineastas deveríamos nos unir contra a nomeação (de Petrucelli), e não retirar os filmes.”

Poyart e Schurmann afirmaram que confiam em seus respectivos longas. Caio Gullane, produtor de “Mais Forte que o Mundo”, também diz que irá se manter no certame. Outros diretores também ecoaram críticas à comissão. “O que está acontecendo é censura”, diz Claudio Assis, que não inscreveu seu “Big Jato” neste ano, por crer que “é jogo de cartas marcadas”.

A diretora Laís Bodanzky fez coro: “Tem um ambiente estranho que chama muito a atenção. Faz sentido a classe se manifestar”, diz ela, que não lançou filmes em 2016. Petrucelli afirmou à reportagem que não irá comentar a polêmica, mas lamentou que Mascaro e Muylaert tenham deixado de inscrever seus filmes. “Perderam uma grande oportunidade.”

“Aquarius” não participa da competição de filmes nacionais em Gramado, que neste ano exibe seis filmes inéditos – quatro paulistas e dois do Rio.

Assista ao trailer de “Aquarius”:

Reportagem: Guilherme Genestreti (Folhapress)