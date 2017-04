Figurinista desiste de processar José Mayer, e caso é encerrado

A figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, 28, decidiu não levar adiante o inquérito contra José Mayer, 67, após acusar o ator de assédio sexual nos bastidores da última novela das 21h, “A Lei do Amor”. Na quarta-feira (26), ela esteve na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pediu para que as investigações não continuassem.

Tonani recebeu três convites para ir espontaneamente à 32ª Delegacia Policial, na Taquara, zona oeste do Rio. Também foi intimada para a abertura de um inquérito policial, uma vez que a denúncia foi pública e o delegado Rodolfo Waldeck resolveu convocar os dois envolvidos no caso para uma investigação no início deste mês.

Waldeck confirmou que o caso será encerrado, já que não há uma representação da vítima. “Ela tinha esse direito de não levar adiante essa acusação. Não quis fazer uma representação, não quis dar prosseguimento ao inquérito policial e aí não temos um crime. As investigações serão encerradas”, disse.

Susllem Tonani acusou José Mayer de assédio em um texto publicado no blog “AgoraÉqueSãoElas”, da Folha, no final de março. Ela relatou episódios em que foi vítima de comportamento inadequado do ator -em um deles, ele teria colocado a mão esquerda na genitália dela, “na presença de outras duas mulheres”.

No dia da publicação do texto, o ator negou a acusação de assédio sexual. Quatro dias depois, porém, admitiu ter “passado dos limites” em carta aberta. “Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço”, escreveu.

No mesmo dia, aconteceu no Projac um protesto de atrizes e funcionárias da emissora contra o assédio. Após apurar o caso, a Globo decidiu suspender Mayer “de produções futuras por tempo indeterminado”.

A reportagem não conseguiu contatar a figurinista nem o ator. Até as 20h30 desta quinta (27), a Globo não havia se pronunciado.

(FOLHAPRESS)