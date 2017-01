Filho de Fátima Bernardes e William Bonner sofre acidente de carro

O filho de Fátima Bernardes e William Bonner, Vinícius Bonemer, de 19 anos, sofreu um acidente de carro na manhã desta terça-feira (3). Vinícius voltava com um amigo de Búzios, no Rio de Janeiro, onde passou o Réveillon, quando se envolveu no acidente na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), entre a cidade e Cabo Frio. O acidente ocorreu por volta de 8 horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro em que Vinícius estava bateu em um caminhão e em um ônibus no trevo de Búzios. Vinícius e o amigo, identificado como Giuliano Costa, foram encaminhados à Unidade de Pronto-atendimento de Tamoios, em Cabo Frio. O filho de Bonner e Fátima passa bem, mas não há informações sobre o estado de seu amigo.

A apresentadora está na cidade, e sua assessoria não se pronunciou sobre o ocorrido.