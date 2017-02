Filho de Michael Bublé se recupera de câncer no fígado

Após ser diagnosticado com câncer no fígado e fazer quimioterapia, o filho mais velho do cantor Michael Bublé está bem de saúde. Noah, de 3 anos, fazia tratamento desde novembro do ano passado.

Nesta sexta (3), o artista se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa: “Nós estamos muito gratos de informar que nosso filho, Noah, está tendo uma melhora progressiva durante seu tratamento e os médicos estão muito otimistas sobre o futuro do nosso menininho.”

“Ele tem sido corajoso e somos continuamente inspirados por sua coragem. Nós gradecemos a Deus pela força que Ele deu a todos nós. Nossa gratidão aos médicos dele e cuidadores não pode ser descrita em palavras”, disse por nota. “Nós gostaríamos de agradecer as pessoas que rezaram por nós e nos enviaram pensamentos positivos. Enquanto continuamos essa jornada, nos sentimos muito confortados pelo seu apoio e amor.”

Noah foi diagnosticado com a doença no final de 2016. Em novembro, os pais informaram a condição do filho via facebook da mãe, a atriz Luisana Lopilato. Na mesma ocasião, Michael Bublé anunciou pausa na carreira para cuidar do seu primogênito.

“Estamos devastados pelo recente diagnóstico de câncer do nosso filho mais velho Noah, que está em tratamento nos Estados Unidos. Nós sempre conversamos muito sobre a importância da família e do amor que temos para os nossos filhos. Luisana e eu vamos gastar todo o nosso tempo e atenção para ajudar Noah ficar melhor, suspendendo nossas atividades profissionais por agora”, dizia o texto.

“Durante este tempo difícil, pedimos que orem por ele e, por favor, respeitem nossa privacidade. Temos um longo caminho pela frente e esperamos que, com o apoio dos nossos família, amigos, fãs ao redor do mundo e nossa fé em Deus, possamos vencer esta batalha. Michael Bublé”, finalizou o cantor.