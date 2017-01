Filho de Teori diz que muita gente comemorou a morte de seu pai

O advogado Francisco Prehn Zavascki, filho do ministro Teori Zavascki, que morreu na quinta-feira (19), em Paraty (RJ), cobrou uma investigação da morte do pai e disse que nenhuma possibilidade está descartada. “É preciso investigar a fundo e saber se foi acidente ou não, que a verdade venha à tona, seja ela qual for”, afirmou.

Francisco disse que a família está em contato com autoridades para acompanhar os desdobramentos das investigações. O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) já comunicaram que abriram processos para apurar as causas do acidente.

Teori era relator dos processos da Operação Lava a Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), sendo responsável por conduzir os julgamentos de investigados com foro privilegiado.

Francisco disse que o pai estava concentrado na homologação das colaborações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht, o que estava programado para ocorrer em fevereiro. “Pelas pessoas envolvidas nessa delação e interesses envolvidos, não tenho a menor dúvida de que muita gente comemorou ontem (quinta)”.

