Filhotes de tartaruga nascem em Camburi

As tartarugas voltaram a desovar na Praia de Camburi e nasceram 118 filhotes. ❤️

Os agentes ambientais de Vitória ficaram surpresos com o fato, já que o local não era o preferido das tartarugas no litoral do Estado. Mais informações: http://bit.ly/2hpnZFB

Publicado por Prefeitura de Vitória em Quarta, 28 de dezembro de 2016