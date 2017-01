Fim de ano com 85 acidentes e 4 mortes nas rodovias federais no Estado

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira (2) o balanço das ocorrências nas rodovias que cortam o Espírito Santo durante as festas de fim de ano.

Entre os dias 23 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017, foram registrados 85 acidentes e quatro mortes. De acordo com a PRF, houve uma redução de 27% no número de ocorrências e uma queda de mais de 40% no número de vítimas fatais em comparação com o mesmo período entre 2015 e 2016, quando foram registrados 116 acidentes e 7 mortes.

Todos os acidentes graves aconteceram na BR-101. Na manhã do dia 24 de dezembro, uma pessoa morreu e três ficaram feridas após uma colisão frontal no KM 412,3. Na tarde do dia 26, duas pessoas morreram e três sofreram ferimentos no KM 459,3, em Mimoso do Sul. E na madrugada do dia 30 de dezembro, uma pessoa morreu após ser atropelada no KM 339.