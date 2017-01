Fim de semana de sol com chuva passageira

O tempo continua de sol e calor na Grande Vitória nos próximos dias. A quinta-feira (5) começou com nebulosidade, e neblina em alguns pontos altos da área que vai de Ibatiba e Iúna à Itarana e Santa Teresa, e a chuva pode ocorrer no interior do Espírito Santo, mas de forma pontual.

Segundo o Instituto Climatempo, o interior pode ter pancadas de chuvas pontuais, ou seja, pode chover em cidades na divisa com Minas Gerais e não chover em São Mateus, no norte do Estado.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), alguns trechos do Caparaó e do ABC Capixaba podem registrar pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde, pela atuação de áreas de instabilidade. No entanto, o sol predomina no Estado.

Uma chuva passageira também pode ocorrer ao longo do dia em cidades nas regiões Nordeste, Norte e centro-norte da região Noroeste, segundo o Incaper, por causa de uma fraca instabilidade que avança do mar.

O ar seco predomina sobre o Estado na sexta-feira (6), e não há previsão de chuva na maior parte do Espírito Santo. O extremo sul, na divisa com o Rio de Janeiro, pode ter algumas pancadas de chuva isoladas, que chegam acompanhadas de raios. O Climatempo afirma ainda que o fim de semana será de sol e calor, com predomínio do ar seco, e sem chuva em todo o território capixaba.

Segundo o Incaper, áreas de instabilidade provocam pancadas isoladas de chuva com trovoadas a partir da tarde de sexta no sul da região Serrana e na região sul, com exceção do litoral. Pode chover ainda no litoral norte, de forma passageira, pela manhã, mas o sol predomina a maior parte do dia. As demais áreas continuam sem chuva.