Fim de semana nublado e com chuva no Estado

O sábado (6) será de tempo abafado no Espírito Santo, com céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada a partir da tarde, exceto nas regiões nordeste e noroeste.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva na região Sul, grande parte da região Serrana (exceto nas “Três Santas” e no trecho sul metropolitano. À noite, ocorre chuva rápida na região Noroeste e nas cidades do Nordeste situadas ao sul do Vale do Rio Doce. Nas demais áreas do estado, o estado segue firme.

No domingo (7), o centro-norte do Estado tem muitas nuvens e chuva fraca ocasional. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens e há chuva passageira em alguns momentos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia fica nublado com chuva isolada.

A chuva continua no centro-norte do Estado na segunda-feira (8), com variação de nuvens nas demais áreas.