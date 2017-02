“Finaliza ela, mãe. Dá tiro”, diz menino de 10 anos durante assalto

“Finaliza ela, mãe. Dá tiro. Finaliza logo”. Essas palavras chocaram uma estudante de direito de 31 anos que foi assaltada na tarde desse domingo (5). Elas foram ditas por um menino que aparentava ter 9 ou 10 anos de idade enquanto a mãe dele mostrava à vítima que estava armada.

O crime aconteceu em um ponto de ônibus do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, por volta das 14h45 deste sábado, quando já não havia policiamento nas ruas do Espírito Santo.

“Essa já é a sétima vez que sou assaltada. Por isso, estava atenta. Eu vi a mulher passando com o menino, os dois estavam rindo e entraram em um beco. Não desconfiei de nada. Depois eles voltaram e ela disse ‘perdeu, passa a bolsa, loira’ e puxou a minha mochila”, contou.

A estudante chegou segurar a mochila, mas decidiu entregá-la quando a mulher mostrou que tinha na cintura o que parecia ser uma arma.

“Eu pedi que ela me devolvesse uns livros e documentos e ela aceito, mas levou dois celulares e dinheiro, entre outras coisas. A gente fica triste pelos bens, mas o que mais me chocou foi a fala do menino e o fato de ele estar sendo incentivado para o crime”, contou a universitária.

Reportagem: Keyla Cezini