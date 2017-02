Fla-Flu na decisão da Taça Guanabara

Os roteiros foram diferentes, mas o final acabou o mesmo para Flamengo e Fluminense. As duas equipes de melhor campanha na Taça Guanabara vão se enfrentar no próximo domingo (5) na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O Flamengo eliminou o Vasco na semifinal, no final da tarde desse sábado (25), com vitória por 1 a 0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Já o Flu sofreu bem mais, mas eliminou o Madureira com empate por 0 a 0 em Los Lários. O time tricolor avançou por ter feito melhor campanha do que o adversário na fase de classificação.

Assim, a final da Taça Guanabara — a Federação de Futebol do Rio (Ferj) ainda vai definir o local do clássico — terá os dois times que terminaram em primeiro lugar em seus grupos.

“Vai ter Fla-Flu, e acho que merecidamente. São as duas com as melhores campanhas, a final será muito equilibrada. O Fluminense sabe o que quer. É comemorar a vitória de hoje (sábado) e, amanhã (domingo, 26), começar a pensar em como resolver este jogo contra o Fluminense”, analisou o meia Diego.

O camisa 35 do Flamengo, autor do gol da vitória desse sábado, chegou a 24 partidas e 10 gols pelo clube, sendo quatro gols em 2017.

No clássico contra o Vasco, ele foi decisivo para manter o Fla com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. São seis jogos e seis vitórias.

Do outro lado, o Fluminense perdeu os 100% de aproveitamento com o empate com o Madureira. Entretanto, o time de Abel Braga segue sem sofrer gols na competição.

“Tem clássico mais legal do que o Fla-Flu? Pena não ser no Maracanã. Virou depósito de lixo. Tem de bater o pé como o Eurico (presidente do Vasco) fez: não jogar com torcida única. Um clássico desses com torcida única não dá”, exigiu Abel, que colocou o Fla como favorito na final: “Vai ser um jogo bom. O time deles é melhor. Joga há um ano junto, mesmo treinador. Mas vamos dentro.”

O campeão da Taça Guanabara garante vaga nas semifinais do Campeonato Carioca — que terão também o campeão da Taça Rio e as duas equipes de melhor campanha na classificação geral.