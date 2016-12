Fla pega grupo da morte na Libertadores

O sorteio da Libertadores de 2017 colocou o Flamengo no Grupo da Morte. Na cidade de Luque, no Paraguai, as bolinhas deixaram San Lorenzo, da Argentina, Universidad Católica, do Chile, e um dos ganhadores da fase eliminatória, que pode ser o Atlético/PR, no caminho do Fla.

No novo formato da Libertadores, acontecerão três fases preliminares à fase de grupos. Dessa maneira, o Fla, no Grupo 4, conhecerá seu terceiro adversário apenas depois desta etapa. Assim sendo, o rival poderá ser Atlético/PR, Millonarios (COL), Deportivo Capiatá (PAR), Deportivo Táchira (VEN) ou Universitario (PER).

Em entrevista logo após o sorteio, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, lamentou o caminho complicado, mas retrucou: “É um grupo difícil, mas quem quer ganhar a Libertadores tem que se submeter a grupos difíceis. Agora o que temos que fazer é nos preparar bastante para encarar esse jogo. O Universidad Católica, por exemplo, é um adversário tradicional, mas vamos em frente”.

Na segunda fase preliminar, o Botafogo vai enfrentar o Colo-Colo, do Chile, por uma vaga na fase de grupos. O primeiro jogo acontece no Rio e o segundo em Santiago.

Caso avance, o alvinegro vai enfrentar o Olimpia (PAR) ou o vencedor de Independiente Del Valle

(EQU) e Deportivo Municipal (PER). Caso chegue à fase de grupos, o Botafogo estará no Grupo 1,

ao lado de Atlético Nacional (COL), Estudiantes (ARG) e Barcelona de Guayaquil (EQU).

Brasileiros

Primeiro time a conhecer seu grupo, o Santos foi colocado junto a Independiente Santa Fé (COL),

Sporting Cristal (BOL) e um dos vencedores da fase eliminatória, podendo ser Universitario de Sucre (BOL), Montevideo Wanderers (URU), Atlético Cerro (URU), Unión Española (CHI) ou The Strongest (BOL).

Entre os brasileiros que já sabem todos seus adversários estão Atlético/MG e Grêmio. O clube mineiro

está no Grupo 6 e terá pela frente Libertad (PAR), Godoy Cruz (ARG) e Sport Boys (BOL). Já o time gaúcho caiu na última chave, a 8, com Guaraní (PAR), Zamora (VEN) e Deportivo Iquique (CHI).

Campeão brasileiro, o Palmeiras caiu no Grupo 5, junto com Peñarol (URU), Jorge Wilstermann (BOL) e

um dos vencedores da fase preliminares. Os possíveis adversários que podem conseguir a vaga são: Carabobo (VEN), Junior Barranquila (COL), Atlético Tucuman (ARG) e El Nacional (EQU).

Classificada por ter sido campeã da Sul-Americana, a Chapecoense ficou no Grupo 7. Quando seu nome foi sorteado, os presentes na sede da Conmebol passaram a aplaudir a equipe, vítima da tragédia que matou 71 pessoas em Medellín. O time catarinense jogará com Nacional (URU), Lanúns (ARG) e Zulia (VEN).

A primeira fase da Libertadores acontecerá entre 23 e 27 de janeiro. Os times brasileiros, no entanto, entram apenas na segunda fase, que será realizada entre 31 de janeiro e 9 de fevereiro. A fase de grupos começará no dia 7 de março.