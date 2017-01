O Flamengo anunciou nessa segunda-feira (2) a contratação do meia Darío Conca, 33 anos. O jogador argentino estava no Shanghai SIPG, da China, e chega por empréstimo até o final de 2017.

Segundo o comunicado do clube, divulgado na noite desta segunda, o jogador se apresenta no próximo dia 11 de janeiro no Centro de Treinamento George Helal, em Vargem Grande. Antes de jogar no Flamengo, Conca defendeu o Vasco e o Fluminense, no Rio.

Reportagem: Folhapress