Flamengo é campeão carioca

O Flamengo é o campeão Carioca de 2017. O clube venceu o Fluminense na partida de volta que ocorreu na tarde deste domingo (7).

O rubro-negro começou perdendo, já levando gol aos 3 minutos do primeiro tempo, marcado por Henrique Dourado. Porém, virou o placar e garantiu o título.

O Fluminense administrou o placar na maior parte do jogo, mas aos 39 minutos do segundo tempo, Guerrero pegou a sobra e marcou o gol que garantiu o título. A jogada teve início com Gabriel cobrando escanteio. Réver ganhou de Henrique no alto e cabeceou para Diego Cavalieri espalmar, quando Guerrero pegou na sobra e chutou de pé esquerdo.

No último minuto de acréscimo, Rodinei marcou o gol da vitória. Ele apareceu sozinho e concluiu com o pé direito.

Aos 47 do segundo tempo, Diego Cavalieri, do Fluminense, foi expulso por uma falta em Rodinei.