Flamengo perde para o Grêmio e perde chance de reassumir a vice-liderança

O Flamengo conheceu na noite desta quinta-feira (13) sua primeira derrota na Ilha do Urubu: 1 x 0 diante do Grêmio, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Com o gol de Luan, o time gaúcho bateu a equipe rubro negra e reassumiu a vice-liderança. Já o Flamengo caiu para a quarta colocação.

Confira aqui a tabela do Brasileirão 2017

Na próxima rodada, o Flamengo vai até o Mineirão/Belo Horizonte, enfrentar o Cruzeiro. Já o Grêmio recebe a Ponte Preta no Rio Grande do Sul.

Weslei Radavelli