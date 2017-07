Flamengo vence clássico com confusão na casa do Vasco

O Flamengo venceu na tarde deste sábado (8) o Vasco por 1 a 0, no estádio de São Januário, casa do time cruzmaltino, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

O meia-atacante Éverton foi o autor do gol da vitória, aos 17 do segundo tempo, que levou o rubro-negro a 23 pontos e para a segunda posição no campeonato. O clube pode voltar a terceiro lugar caso o Grêmio pelo menos empate neste domingo (9) com o Avaí, na Arena do Grêmio. Já o Vasco, por ora, continua em sexto lugar, com 16 pontos.

O gol da vitória veio após Éverton Ribeiro fazer bela jogada pela direita e cruzar na cabeça de Éverton, que marcou de cabeça. A torcida vascaína se comportou mal depois do jogo e atirou bombas em direção ao gramado. A comissão e os jogadores do Flamengo tiveram de ficar no campo até a situação ser controlada pela polícia. Houve confusão nas arquibancadas.

O Fla volta a vencer em São Januário após 44 anos. Já no Brasileirão, esta foi a quarta vitória seguida do rubro-negro.

Na 13ª rodada, o rubro-negro enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira (13), na Ilha do Urubu. Já o Vasco pega o Vitória/BA, na próxima quarta-feira (12), no Barradão.

Ficha técnica:

Vasco 0 x 1 Flamengo

Vasco: Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques, Paulão e Henrique; Bruno Paulista (Andrey) e Wellington; Yago Pikachu (Manga Escobar), Mateus Vital (Wagner) e Nenê; Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.

Flamengo: Thiago, Rodinei, Rafael Vaz, Rhodolfo (Léo Duarte) (Rômulo) e Trauco; Márcio Aráujo, Cuéllar e Diego; Éverton Ribeiro, Éverton e Guerrero (Leandro Damião). Técnico: Zé Ricardo.

Gol: Éverton, aos 17 minutos do segundo tempo

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Renda: R$ 747.640,00

Público: 18.328 pagantes