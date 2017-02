Força Nacional começa a chegar à Vitória nesta segunda

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça anunciaram o envio de 200 homens da Força Nacional para o Espírito Santo nos próximos dias. A informação também foi divulgada pelo governador em exercício César Colnago.

De acordo com as pastas, os agentes da Força Nacional devem começar a chegar ao Estado no início da noite desta segunda-feira (6) e vão auxiliar no policiamento na cidade de Vitória.

Segundo o Ministério da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes acompanha a situação em Vitória desde domingo (5) e conversou com o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, e com o governador em exercício, se colocando à disposição para auxiliar na solução do problema.

De acordo com Colnago, 80 homens da Força Nacional deixam o Rio de Janeiro em direção ao Estado ainda nesta segunda, os demais 120 vêm de Brasília, de carro.