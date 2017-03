Força Nacional reforça segurança no Estado

Mesmo com a saída das tropas federais do Estado, os policiais da Força Nacional permanecem na Grande Vitória e vão reforçar a segurança em alguns locais, como terminais de ônibus. No Estado, a tropa era composta por 287 militares, mas no momento apenas 81 permanecem em terras capixabas. Os demais foram remanejados para reforçar a segurança em Porto Alegre (RS), Aracaju (SE) e Natal (RN).

O comandante da operação Piratininga no Estado, coronel Benedito Pereira, explicou que a tropa que permanece na Grande Vitória vai atuar também em pontos sensíveis, sempre de forma integrada com as polícias Militar e Civil. Entre os locais que a Força Nacional vai atuar estão os pontos de vacinação da febre amarela, assim como nos bairros com maior incidência de homicídios, tráfico de drogas e, sobretudo, de crimes contra o patrimônio.

Diferentemente da tropa da Força-Tarefa Conjunta Capixaba – que foi saindo de forma gradativa das ruas e ficou de prontidão no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, para ser acionada em caso de necessidade–, a Força Nacional ficará nas ruas. “A Força Nacional continua nas ruas fazendo o patrulhamento, o policiamento ostensivo. Como a situação de normalidade foi retomada e a ordem restabelecida no Estado, nós aos poucos fomos reduzindo número do efetivo. Agora a tropa só sairá toda da rua após o encerramento da operação”, destacou o coronel Pereira.

Uma portaria do Ministério da Justiça garante que a tropa ficará no Estado até o próximo dia 27. Já o prazo oficial de permanência das tropas federais, compostas por 3.169 homens das Forças Armadas, foi quarta-feira (8). Mas a saída está sendo de forma gradativa. Nesta quinta-feira (9), os veículos blindados irão embora, assim como outras viaturas.

O comandante da Força-Tarefa Conjunta Capixaba, general Adilson Carlos Katibe também deixa o Espírito Santo hoje. Ele vai embarcar no helicóptero que atuou no Estado e segue para Niterói, no Rio de Janeiro.