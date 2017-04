Forças Armadas podem ajudar a distribuir Enem

O Ministério da Educação avalia pedir às Forças Armadas ajuda para distribuição de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que devem ser aplicadas em 5 e 12 de novembro deste ano. A ideia é ter um plano B para a entrega do material, já que os Correios enfrentam grave crise. “Nosso parceiro histórico passa por uma fase muito difícil e a gente precisa ter alternativa”, afirma o ministro Mendonça Filho. A intenção é aproveitar a estrutura do Exército e da Aeronáutica para distribuir provas. O MEC ainda não bateu o martelo.

Pau pra toda obra. As Forças têm sido convocadas para as mais variadas missões, como garantir segurança na Olimpíada, transportar órgãos, retirar índios de estradas, ajudar a combater o mosquito da dengue.

Reportagem: Andreza Matais e Marcelo de Moraes (Agência Estado)