As mensagens estampadas nos maços de cigarro deverão ficar mais duras a pedido da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Você brocha e fica impotente”, “Você morre de câncer de pulmão e enfisema”, “Você perde a liberdade” e “Você afasta pessoas consumindo este produto” são alguns exemplos das possíveis novas mensagens.

De acordo com a Anvisa, as imagens de advertência têm papel fundamental na conscientização sobre o fumo e por isso foi criada uma consulta pública no site da agência.