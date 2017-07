Frente fria permanece no Estado até o fim de semana

Os dias deverão continuar frios no Estado ao longo desta semana, de acordo com a Climatempo. A previsão é que as temperaturas mínimas em Vitória fiquem entre 16ºC e 19ºC até domingo (16). Já a máxima prevista é de 26ºC.

A previsão para esta terça-feira (11) na capital é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã, à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar de 17ºC a 26ºC.

Segundo meteorologistas, as baixas temperaturas são consequência da frente fria que passou pelo Estado no primeiro fim de semana deste mês. Ela estava acompanhada de uma forte massa de ar polar que está no oceano favorecendo a entrada de ventos frios no Estado.

A meteorologista da Climatempo Camila Ramos explicou que essa massa de ar frio vai aos poucos perdendo sua intensidade. “O início da semana será úmido e com pouca chuva, já o final da semana deve ser mais seco”, explicou.

Para esta terça também estão previstas ondas de até 2 metros em todo o litoral do Espirito Santo, segundo a Climatempo.

Reportagem: Verônica Aguiar