Três funcionárias de uma lanchonete na Praia de Camburi, em Vitória, forjaram um assalto no dia 25 de dezembro do ano passado para ficar com o dinheiro.

Elas contaram com a participação de mais uma colega e dividiriam entre as quatro a quantia de quase R$ 20 mil.

A armação foi descoberta durante as investigações da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio sobre o suposto assalto.