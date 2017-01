Servidores comissionados da Prefeitura da Serra foram exonerados nesta segunda-feira (2) pelo prefeito Audifax Barcelos, que tomou posse para seu novo mandato no domingo (1). A exoneração feita em decreto foi publicada no Diário Oficial do município e entra em vigor com data de 31 de dezembro de 2016.

Um decreto também excluiu os funcionários que atuam em comissões remuneradas na administração municipal. Eles recebiam uma gratificação pela função.