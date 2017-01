Fundão e Muqui à espera de prefeitos

Nos municípios de Fundão, na região metropolitana, e de Muqui, no Sul do Estado, não haverá prefeito empossado no dia neste domingo (1).

Com o registro indeferido pela Justiça Eleitoral, Anderson Pedroni (PSD), o mais votado em Fundão com 8.564 votos (77%), aguarda julgamento de recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode validar ou não sua candidatura.

Se houver uma decisão favorável a Pedroni, ele será o prefeito de Fundão. Caso o registro permaneça indeferido, haverá novas eleições no município.

Adriano Ramos (PMN), que recebeu 1.866 votos (15%), chegou a ser diplomado prefeito pelo juiz eleitoral Alcemir dos Santos Pimentel, mas o ato foi invalidado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), em decisão do juiz Aldary Nunes Junior.

“O ato de diplomar os integrantes da chapa encabeçada pelo candidato José Adriano Rangel Ramos fere o regramento legal, gerando situação que subverte o normal andamento do processo político-eleitoral do município de Fundão. Incabível a diplomação do segundo colocado no pleito”, sustentou na sentença.

Enquanto não sair a decisão do TSE, o presidente da Câmara de Vereadores, que será eleito hoje, responderá como prefeito de Fundão. O único candidato, até o momento, é o vereador Eleazar Lopes (PCdoB).

Muqui

O TRE indeferiu o registro do prefeito eleito de Muqui, José Paulo Viçosi, o Frei Paulão (PSB), que obteve 3.870 votos. O órgão acatou o recurso do Ministério Público Eleitoral do Estado (MPE-ES) e entendeu que ele estaria inelegível por ter tido contas rejeitadas de seu mandato de prefeito de 2008.

O recurso de Frei Paulão no TSE foi negado no último dia 21, acompanhando a mesma sentença proferida pelo TRE-ES.

Nesse caso, o município deve ter novas eleições após o recesso da Justiça Eleitoral. O presidente da Câmara de Vereadores, eleito hoje, assumirá como prefeito interino.

O vice-prefeito, Renato Prucoli (PTB), que assumiu no lugar de Aluísio Filgueiras (PSDB), que morreu em dezembro devido a um câncer, disputará o cargo ao qual também concorreu em outubro. “Serei candidato”, afirmou.

Reportagem: Brunella França.