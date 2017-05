Gastelum é suspenso por três meses, e luta com Belfort fica sem resultado

O lutador Kelvin Gastelum foi suspenso por três meses em decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do MMA (STJD-MMA) depois de testar positivo para maconha em exame antidoping realizado após a vitória contra Vitor Belfort no UFC Fortaleza, em 11 de março.

A informação foi divulgada pelo site Combate e depois confirmada pelo presidente do STJD-MMA, Marcelo Sedlmayer, ao MMA Fighting. Por ter sido flagrado no antidoping e violado as regras do Ultimate, a vitória por nocaute do americano foi transformada em “no contest” (“luta sem resultado”, em inglês).

Além disso, o peso médio recebeu uma multa de 20% do valor da bolsa que recebeu após o duelo. A suspensão começa a valer a partir da data do exame, 11 de março, o que deixará Gastelum apto para voltar aos octógonos em 11 de junho.

O americano tinha luta marcada contra Anderson Silva no UFC Rio 8, que será no dia 3 de junho, mas foi retirado do card após testar positivo para maconha. Ele poderia ter sido suspenso por, no mínimo, seis meses, mas, como admitiu o uso da droga, teve a punição reduzida.

