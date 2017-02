General assume segurança pública no Estado

A crise na segurança levou o Espírito Santo a passar o controle dos órgãos de segurança pública estaduais passa ao General de Brigada Adilson Carlos Katibe, comandante da Força-Tarefa Conjunta, autoridade encarregada das operações das Forças Armadas.

O decreto foi assinado na terça-feira (7) pelo governador em exercício, César Colnago, e pelo secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia. O texto afirma que “considerando a autorização do emprego das Forças Armadas, para a garantia da Lei e da Ordem no Estado do Espírito Santo, conforme Decreto Federal, de 06 de fevereiro de 2017, em decorrência da paralisação das atividades dos policiais militares, acarretando insegurança e transtornos à população do Estado”.

Mesmo com o decreto, as atribuições do secretário André Garcia e do comandante da Polícia Militar, Nylton Rodrigues, continuam as mesmas. A SESP informou que o procedimento é de praxe. Em nota, a Sesp explicou que o decreto foi editado pela presença do Estado. “A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social informa que o Decreto Estadual foi editado em razão da presença do Exército e da Força Nacional de Segurança no Espírito Santo, que vão atuar de forma coordenada com a Secretaria de Segurança Pública. Intervenção Federal é outro instituto que só pode ser decretado pelo Presidente da República, nas hipóteses previstas no art. 34 da CF/88”, diz nota.

O advogado criminalista e professor universitário, Rivelino Amaral, afirma que o decreto trata “da retirada de todo o controle de segurança do Estado passando para as mãos do governo federal, através de quem foi nomeado, tendo certo de que ele terá todo o poder sobre a segurança pública do Espírito Santo, podendo determinar o que for preciso para garantir a lei e a ordem”.

O general “pode ordenar exoneração, ocupação e desocupação, o que todos os capixabas estão esperando”.

O decreto não trata de uma intervenção federal, que só acontece por “competência do presidente da República”, afirma o Ministério Público Federal (MPF). “Nas situações em que a intervenção não é requisitada pelo Judiciário, o presidente pode agir atendendo a critérios de conveniência e oportunidade”, afirma ainda o MPF.