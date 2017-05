General critica STF por soltar presos da Lava a Jato

O ex-comandante na Amazônia e das tropas brasileiras no Haiti, o General-de-Exército da reserva Augusto Heleno Ribeiro, divulgou um texto ácido se posicionando contra a soltura de presos condenados pela Lava Jato.

Leia a nota na íntegra:

“Será que os doutos Ministros do STF avaliam o mal que têm causado ao país?

Ou o Olimpo em que vivem os afasta totalmente da consciência nacional?

Façam uma pesquisa para avaliar o que a população honesta pensa, hoje, da instituição em que militam. Vossas Exas votam calcados em saber jurídico?

Não parece. Para a imensa maioria, fingem fazê-lo. Em votos prolixos e tardios, dão vazão a imensuráveis vaidades, a desavenças pessoais e a discutíveis convicções ideológicas. Hoje, transmitem à Nação , alarmada pela criminalidade e corrupção que se alastram, uma lamentável insegurança jurídica e uma frustrante certeza da impunidade.

Passam a sensação de que o Brasil, com esse Tribunal, não tem nenhuma chance de sair do buraco; e colocam em sério risco nossa combalida e vilipendiada “democracia”. Sabemos que são professores de Deus e lhes pedimos,apenas, que desçam do pedestal e coloquem o Brasil acima de tudo.”