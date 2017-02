General pede à população para voltar à vida normal

O General de Brigada Adilson Carlos Katibe, comandante da Operação Capixaba, pediu à população que volte à vida normal.

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (9), ele, que assumiu o controle dos órgão de Segurança Pública do Estado nesta quarta (8), disse que as pessoas podem se sentir seguras para voltar ao trabalho e a suas atividades normais do dia a dia.

Segundo ele, até sábado (11) 3 mil homens das forças armadas estarão patrulhando as ruas da Grande Vitória. Nesta quinta, 2 mil já estão atuando nas ruas da região metropolitana.

O militar afirmou ainda que o Estado receberá o reforço de paraquedistas e montanhistas, além de mais veículos blindados e helicópteros.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Francine Spinassé