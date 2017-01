George Israel, ex-Kid Abelha, dá show de sax em voo

O músico George Israel, ex-integrante da banda Kid Abelha, promoveu uma das cenas mais inusitadas do começo deste ano de 2017. O músico fez um show particular durante um voo, enquanto Sérgio Malandro gravava.

O vídeo foi publicado pelo humorista em sua conta oficial no Facebook. “Aí você tá no avião e pá! Entra o George Israel do Kid Abelha tocando sax pra galera”, disse ele.

George aparece descontraído nas imagens, tocando enquanto desfila pelo corredor. Muitos passageiros acompanharam a performance do músico e também registraram o show particular em seus telefones.

O vídeo de Sérgio Malandro já tem mais de 170 mil visualizações.