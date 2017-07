Geração míope pelo excessivo uso de tablet

O uso abusivo de tablets e celulares, em ambientes confinados, pode favorecer o surgimento de uma geração de crianças com miopia. Essa é a conclusão de estudos científicos recentes, de acordo com o oftalmologista Fernando Lemgruber.

Ele explicou que a miopia é um defeito de refração, popularmente conhecido como problema de visão, que dificulta enxergar os objetos mais distantes.

“A incidência da miopia nessa geração e provavelmente nas próximas é muito maior do que nas anteriores. Segundo as pesquisas, principalmente porque as crianças estão fazendo o uso excessivo e incorreto de tablets, celulares, computadores e também pela diminuição de atividades ao ar livre, o que ajudaria a desenvolver a visão à distância”, destacou Lemgruber.

Preocupados, os pais têm buscado ajuda no consultório, segundo a oftalmologista Rowena Comério. Ela explicou que as crianças se queixam de desconforto na visão e o principal motivo é o tempo que passam grudados nas telinhas.

“No consultório os pais de crianças e adolescentes estão mais preocupados com o uso excessivo da tecnologia e os sintomas que elas causam na visão. Alguns estudiosos da área defendem que, nas próximas gerações, como em uma espécie de evolução natural, a população se torne mais míope”, explicou Rowena Comério.

O cirurgião oftalmológico Cesar Ronaldo Filho explicou que os períodos prolongados em que as pessoas passam olhando a tela de celulares e tablets é a principal hipótese para a chamada epidemia de miopia.

“O aumento da incidência de miopia desde o final da década de 80 é muito maior do que o esperado, caso a doença tivesse apenas causas genéticas. O que nos leva a crer que fatores externos estão interferindo e o principal suspeito é o uso exacerbado de computadores, tablets e celulares.”

O excesso de concentração dos usuários de celulares e demais dispositivos luminosos, segundo o oftalmologista Alexandre Augusto Ruschi Neto, faz com que o número de piscadas por minuto seja menor que o ideal, causando desconforto, vermelhidão e ardência.

Segundo ele, a média é de 15 a 20 piscadas por minuto, mas para quem está concentrado na tela do celular, o número pode cair até 60%.

A reportagem completa foi publicada na edição desse domingo (9) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Rayza Fontes