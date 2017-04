Goleiro Bruno vai ser pai pela quarta vez, diz advogado

O goleiro Bruno Fernandes vai ser pai pela quarta vez. A informação foi confirmada pelo advogado do jogador, Lúcio Adolfo.

Adolfo se limitou a dizer que a mulher do goleiro, a dentista Ingrid Calheiros, está grávida, sem dar mais detalhes. “Isso é questão de família. Eu sou o advogado”, disse.

Bruno voltou para a prisão nessa quinta-feira (27), depois de ficar dois meses em liberdade. Ele é acusado da morte e da ocultação de cadáver de Eliza Samudio e do sequestro e cárcere privado do filho Bruninho.

Além de Bruninho, filho do goleiro com Eliza, Bruno tem duas filhas com a ex-mulher Dayanne Souza.