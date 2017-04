Google vai apagar definitivamente arquivo de comunidades do Orkut

O Orkut, rede social que uniu milhões de brasileiros, foi encerrada oficialmente em maio de 2014 pelo Google. Todos os dados pessoais de usuários foram apagados. Foi mantido apenas um arquivo, espécie de “museu do Orkut”, com 51 milhões de comunidades e 120 milhões de tópicos.

Nesta sexta (28), a empresa comunicou que essa coleção também será apagada, no dia 15 de maio. Inicialmente, o Google havia anunciado que manteria as comunidades no ar por tempo indefinido.

O fundador do Orkut, Orkut Büyükkökten, lançou uma nova rede social em 2016, a Hello. A proposta é, tal como a da extinta rede do engenheiro turco, unir as pessoas por interesses.

Para os nostálgicos, a dica é usar sites que salvam o cache de páginas da internet, como a Wayback Machine. Basta inserir a URL da comunidade – e torcer para que alguém tenha salvado esse link antes, em algum momento de 2004 até 15 de maio.

(FOLHAPRESS)