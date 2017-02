Governador diz que vai fazer mudanças profundas na PM

Enquanto a negociação entre representantes do movimento das mulheres e governo passava da zero hora desta sexta-feira (10), em entrevista à Globo News, o governador Paulo Hartung disse que uma das alternativas para superar a crise é fazer uma reestruturação profunda da Polícia Militar (PM).

“Nós vamos superar essa crise. Traçamos uma estratégia, muito bem montada, que passa por um auxílio federal importante: hoje (quinta-feira, 9), estamos com 2 mil homens, entre a Força Nacional e Exército, Marinha e Aeronáutica, nos apoiando. Estamos, também, trabalhando medidas importantes no sentido de iniciar um processo de reestruturação profunda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”.

Tais medidas não chegaram a ser pontuadas pelo governador, que tornou frisar a ilegalidade do movimento e garantiu que o mesmo será tratado com o rigor da lei.

