Governadores não querem anistia para PMs do ES

Governadores de outros estados apoiaram nesta quarta-feira (15) a punição a policiais militares que cometeram atos inconstitucionais no Espírito Santo durante o movimento de familiares de PMs. Doze representantes de governos estaduais emitiram uma nota de apoio ao governo do Espírito Santo.

Além do apoio, os governadores consideraram a paralisação “inaceitável e ilegal”, afirmando que é preciso “agir com firmeza”. “Os governadores solicitam ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para que seja não seja aprovado qualquer tipo de anistia aos policiais militares que tiverem sido punidos pelos atos considerados inconstitucionais. Neste momento de instabilidade e insegurança, é preciso agir com firmeza para que situações semelhantes não se expandam para outras regiões do País”, diz o texto.

Os governadores ainda ressaltam que o Governo Federal deve implementar o Plano Nacional de Segurança Pública. “É imperioso, também, que o Governo Federal aprofunde as discussões com todos os Governos Estaduais e implemente o Plano Nacional de Segurança Pública. Esse conjunto de medidas deve conter ações e estratégias que garantam não só a segurança nas cidades, mas o controle das nossas fronteiras, de forma a combater, principalmente, o tráfico de drogas e armas”, diz nota.

Os representantes estiveram reunidos nesta quarta no Fórum Permanente de Governadores, realizado em Brasília, na Residência Oficial de Águas Claras. Os governadores discutiram ainda a repatriação de recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal, a celeridade no regime especial para pagamento de precatórios, a utilização de depósitos judiciais nos estados e municípios e a securitização da dívida.

Confira a nota:

“Os governadores reunidos em Brasília, nesta quarta-feira (15), manifestam solidariedade ao povo e ao Governo do Espírito Santo, que vem sofrendo nas últimas semanas com a excessiva violência que acontece no Estado como consequência da paralisação dos policiais militares. Tal postura dos agentes de segurança é considerada inaceitável e ilegal, uma vez que atenta contra a integridade da população e a própria Constituição Federal.

Por isso, os governadores solicitam ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para que seja não seja aprovado qualquer tipo de anistia aos policiais militares que tiverem sido punidos pelos atos considerados inconstitucionais. Neste momento de instabilidade e insegurança, é preciso agir com firmeza para que situações semelhantes não se expandam para outras regiões do País.

É imperioso, também, que o Governo Federal aprofunde as discussões com todos os Governos Estaduais e implemente o Plano Nacional de Segurança Pública. Esse conjunto de medidas deve conter ações e estratégias que garantam não só a segurança nas cidades, mas o controle das nossas fronteiras, de forma a combater, principalmente, o tráfico de drogas e armas.

O plano nacional deve vir acompanhado da fonte de financiamento das ações previstas, com a implantação do Fundo Nacional de Segurança. Os governadores acreditam que apenas com a atuação conjunta do Governo Federal e dos Governos dos Estados será possível garantir à sociedade brasileira a paz e a tranquilidade merecida”, diz nota.

Lista dos Governadores e Vice Governadores que apoiaram a nota enviada à imprensa

Brasília – Rodrigo Rollemberg

Vice do Amazonas – José Henrique Oliveira

Vice Maranhão – Carlos Brandão

Rio de Janeiro – Pezão

Rio Grande do Sul – José Ivo Sartori

Vice São Paulo – Márcio França

Tocantins – Marcelo Miranda

Amapá – Waldez Góes

Piauí Wellington Dias

Vice Espírito Santo – César Colnago

Mato Grosso do Sul – Reinaldo Azambuja

Mato Grosso – Pedro Taques

Marconi Perillo (GO) e Paulo Câmara (PE) chegaram depois, mas houve também uma conversa sobre a nota e ficou entendido que concordaram também.