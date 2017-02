Governo descarta reajuste para PMs

O governador em exercício, César Colnago, descartou a possibilidade de atender ao pedido dos policiais militares de reajuste salarial.

Ele participou de entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (8) ao lado do governador Paulo Hartung e do secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, e disse que não poderá tratar desse assunto no momento.

“Diante do desequilíbrio das contas de outros estados brasileiros, nós aqui conseguimos manter tudo em ordem. Mas estamos no limite, estamos tendo queda da receita. Todos os servidores estão sem qualquer tipo de ajuste. O estado do Rio de Janeiro e outros estão atrasando ou parcelando salários. Aqui, a prioridade, além da segurança das famílias, é garantir o pagamento do salário dos servidores”, afirmou.

Colnago disse ainda que a Policia Militar (PM) teve o salário reajustado pela última vez em abril de 2014. Segundo a categoria, o último reajuste foi há sete anos.