Governo do Estado apresenta medidas para conter gastos em 2017

O Governo do Estado vai publicar, no Diário Oficial da próxima segunda-feira (02), um decreto que estabelecerá diretrizes e providências para contenção e qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual no exercício de 2017.

O decreto foi apresentado nesta quinta-feira (29), pela secretária de Estado do Governo (SEG), Angela Silvares, e pelo secretário de Estado de Economia e Planejamento (SEP), Regis Mattos, e dará continuidade ao ajuste fiscal implementado desde o início de 2015.

Medidas adotadas 2015 e 2016

Para a manutenção do equilíbrio das contas, desde o início da atual gestão, o Governo vem aplicando medidas que resultaram em expressiva economia de gastos. No comparativo entre novembro de 2014 com o mesmo mês de 2016, as despesas de custeio do Executivo caíram, em termos reais, (-) 18,31%, representando uma economia de R$ 450 milhões, em dois anos. Somente em 2016, a economia foi de R$ 180 milhões.

Ao longo dos exercícios de 2015 e 2016, foram adotadas iniciativas como:

– Redução linear de 20% dos gastos pelos órgãos e entidades com pagamento de cargos comissionados e de designação temporária, assim como, redução desse percentual nas despesas com passagens aéreas e telefonia;

– Bloqueio de cargos em comissão;

– Redução de contratação de cargos em Designação Temporária;

– Suspensão de novos concursos públicos;

– Suspensão de horas extras;

– Suspensão para participação em congressos, seminários, feiras, cursos de extensão, entre outros que onerem os cofres públicos;

– Reavaliação dos contratos de locação de imóveis, veículos, limpeza/conservação, Vigilância Patrimonial, entre outros;

– Redução de gastos com passagens aéreas e diárias.