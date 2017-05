Governo do Maranhão afirma que sete pessoas ficaram feridas em conflito

O governo do Maranhão afirmou que sete pessoas ficaram feridas nos conflitos ocorridos no domingo (30) em Viana (MA). O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) havia informado que eram 13 vítimas. O governo maranhense informou ainda que entre as vítimas cinco são índios gamela e dois, não indígenas.

Segundo o governo, não há indígenas com as mãos decepadas, como foi divulgado, mas que “um dos gamelas teve fratura exposta nas mãos”. O indígena foi operado e está internado. Outras três vítimas também estão internadas.

De acordo com o governador Flávio Dino (PCdoB), assim que foi informado sobre a “lamentável violência ocorrida no povoado Bahias”, a Polícia Militar do Maranhão “atuou imediatamente” ao saber do “conflito entre moradores da região e um grupo que reivindica reconhecimento como povo Gamela, evitando assim uma tragédia maior”.

O efetivo policial militar continua no local. A Polícia Civil também esteve no povoado. Um inquérito foi aberto pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para investigar o conflito. Além disso, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular foi deslocada para a área em conflito.