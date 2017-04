Governo exonera assessoras após críticas a mensagem sobre Dia do Jornalista

Duas jornalistas foram exoneradas nesta sexta-feira (7) após uma mensagem em homenagem ao Dia do Jornalista ser publicada na página do Governo do Estado no Facebook.

O poste, que trazia uma imagem de um macaco em frente a um notebook, dizia: “Hoje é dia do batedor de release. Parabéns, amigos jornalistas.”

A publicação recebeu muitas críticas e foi apagada no final da manhã. Durante a tarde, a superintendente de Estado da Comunicação, Andreia Lopes, publicou um pedido de desculpas.

Leia na íntegra:

“Peço desculpas publicamente em nome da Superintendência Estadual de Comunicação e do Governo do Espírito Santo pelo post absurdo publicado em nossas redes sociais em referência ao Dia do Jornalista, na manhã desta sexta-feira (07). Eu e minha equipe também nos sentimos ofendidos com essa publicação, que não nos representa, não representa a classe jornalística e o respeito que cada um dos profissionais merece. Como jornalista há 19 anos, profissão à qual me dedico com muito orgulho, eu também me sinto envergonhada e indignada com o desastre da abordagem num dia tão especial para todos nós. Nada justifica. Estava justamente reunida com nossos jornalistas que integram a Rede de Comunicação do Governo quando fui surpreendida com a notícia da publicação. Pedi imediatamente para que o post fosse retirado do ar, mas, como sei que isso não basta, fiz questão de pessoalmente me retratar publicamente com os colegas de profissão, que têm todo o respeito e admiração pelo trabalho diário que desempenham. Esse post definitivamente também não reflete o sentimento do Governo do Espírito Santo. Os jornalistas são profissionais essenciais para a democracia, são os olhos e a voz da sociedade, são motivo de orgulho, e não de brincadeiras que não têm nenhum tipo de explicação aceitável para que tenham sido feitas.

Andréia Lopes

Jornalista, Superintendente de Estado de Comunicação”