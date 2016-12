Governo federal vai extinguir 4,6 mil cargos de confiança

O governo federal vai extinguir 4.689 cargos comissionados, funções de confiança e gratificações no Executivo federal. O decreto com a extinção dos cargos foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29).

O Ministério do Planejamento afirmou que, com a medida, a economia anual para os cofres públicos será de R$ 240 milhões. De acordo com balanços recentes, esses postos passam de 100 mil no governo federal. Entre estes, estão funcionários não concursados e efetivos que recebem remuneração extra por posição de chefia em órgãos públicos.

O governo já havia cortado 3.290 cargos comissionados e funções de confiança em outubro. A meta era eliminar 4.307 cargos do tipo neste ano.

A extinção destes novos cargos, funções e gratificações vai acontecer entre os meses de janeiro e julho de 2017.

Nesta quinta, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, vai detalhar o andamento da reforma administrativa que é realizada no governo federal.