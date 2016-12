Governo publica medida que permite desconto para pagamento à vista

A medida provisória que permite o pagamento diferenciado em função de prazo ou do meio de pagamento utilizado foi publicada na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial da União. A medida provisória entrar em vigor após a publicação.

A medida trata da diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público, e, com ela, os comerciantes vão poder oferecer descontos para os consumidores que optarem em realizar o pagamento à vista em dinheiro, por exemplo.

Esta é mais uma proposta do pacote de medidas microeconômicas anunciadas pelo governo para reduzir custos das empresas, aliviar dívidas de pessoas físicas e jurídicas e reduzir a burocracia do comércio exterior. O governo espera que o pacote, se aprovado, provoque redução dos custos do crédito ao consumidor.

De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com a medida, os comerciantes poderão conceder descontos para pagamentos à vista, por exemplo, que acontece, mesmo sendo proibido. “A medida provisória vai permitir que o lojista possa permitir desconto. Oferece vantagem ao consumidor, de pagar mais barato se for pagar à vista, e regulariza uma prática do pequeno comércio, que sabemos que já faz isso mesmo não podendo. Também aumenta a competição entre os diversos meios de pagamentos”, afirmou.