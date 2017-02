Governo recebe mulheres de PMs para negociação

Uma reunião entre o Governo do Estado e mulheres e familiares de policias militares está sendo realizada na noite desta quara-feira (8), no Palácio da Fonte Grande.

Quatro mulheres saíram da reunião antes mesmo do término. Elas estavam revoltadas e fizeram um apelo para negociar diretamente com o governador em exercício, César Colnago, ou com o Secretário de Segurança, André Garcia. Isso porque elas foram recebidas pelos secretário da Casa Civil, da Transparência e dos Direitos Humanos.

Elas disseram também que não haverá acordo enquanto o governador ou o secretário de Segurança não forem conversar com elas.

No local o clima é de tranquilidade. Não há manifestantes do lado de fora e a reunião não foi aberta para a imprensa.

Na noite de terça-feira (7), representantes do movimento estiveram na Assembleia Legislativa (que se prontificou a intermediar as conversas), pedindo que a reunião, que estava marcada para sexta-feira fosse antecipada para hoje.

Na ocasião, elas chegaram a dizer que se a reunião fosse antecipada e uma boa proposta fosse apresentada, desocupariam as entradas dos batalhões para que os policiais voltassem ao trabalho.

