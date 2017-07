Em entrevista exclusiva ao jornal A Tribuna deste domingo, o governador Paulo Hartung (foto)anunciou que todos os servidores públicos estaduais da ativa vão passar a receber auxílio-alimentação.

O projeto de lei para a concessão do auxílio vai ser enviado na próxima terça-feira para a Assembleia Legislativa.

A reportagem completa com a entrevista do governador e o detalhamento do auxílio-alimentação você lê na edição deste domingo de A Tribuna.