Após a repercussão do valor gasto com sorvetes para o avião do presidente Michel Temer, o Palácio do Planalto voltou atrás e cancelou, na tarde desta terça-feira (27), a licitação para a compra de alimentos para o avião presidencial.

A licitação previa um gasto total de R$ 1,75 milhão em um ano. Entre os produtos exigidos estavam 500 potinhos de sorvete da marca americana Häagen-Dazs, totalizando um gasto de R$ 7.500.