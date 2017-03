Grampos revelam que nova greve da PM estava sendo articulada

A Justiça Estadual informou que um grupo de pessoas estava organizando novas ocupações em frente aos batalhões da Polícia Militar do Estado. A descoberta teria sido feita através de uma conversa interceptada durante as investigações que deram início à operação ‘Protocolo Fantasma’, deflagada na manhã desta segunda-feira (20).

Quatro pessoas, tidas como principais articuladoras do movimento tiveram prisão preventiva decretada. Os relatórios com transcrição das conversas foi anexado à petição e protocolado na 4ª Vara Criminal. Eles seriam a chave para descobrir de que maneira a suposta organização funciona.

Em um trecho das conversas interceptadas, uma das pessoas investigadas, em uma ligação datada da última quinta-feira, diz já ter passado nos batalhões e alega que os policiais estariam de acordo em fechar as unidades. Segundo os autos, a pessoa que dizia já ter acertado tudo com a polícia, seria a líder dos movimentos.

Além de afirmar já ter articulado com os batalhões para o início das possíveis paralisações, a pessoa suspeita de liderar o movimento também alegou que precisaria de mais mulheres nas ações de obstrução das unidades policiais. Ainda de acordo com o processo, uma reunião aconteceria na casa da investigada, para acertos acerca da atuação do grupo.

Já em outra parte da conversa, a líder do movimento assumiu que, durante protesto realizado na última quinta-feira (16), a atuação do grupo teria atrapalhado o trânsito no entorno da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

Além das prisões, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) foi autorizado a cumprir 24 mandados de busca e apreensão em vários municípios da Grande Vitória. Também atuam na operação a corregedoria da PMES e a Força Nacional.