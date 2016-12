Grande Vitória tem trânsito livre

O trânsito flui bem na Grande Vitória na manhã desta terça-feira (27). A Rodovia do Sol teve dois acidentes no início da manhã, mas os veículos foram retirados e as vias liberadas.

Segundo a Guarda de Vila Velha, os motoristas tiveram pequenas escoriações e receberam atendimento. O trânsito na cidade flui sem retenção, inclusive na Segunda Ponte e na Terceira Ponte.

Em Vitória, a Central de Monitoramento informa que as principais vias da capital têm trânsito tranquilo, sem ocorrências e trânsito intenso.

As principais avenidas da Serra também fluem normalmente, sem acidente e retenção que cause problemas no trânsito, segundo a Central de Videomonitoramento.