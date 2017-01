Grávida baleada por agente penitenciário nega versão do marido

Após sair de um show em Guarapari, uma jovem de 23 anos, grávida de 6 meses, foi baleada, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O autor do disparo, segundo a polícia, foi o agente penitenciário Rafael Zardo Neto, de 34 anos, que é marido da vítima.

O agente disse à polícia que o tiro foi acidental, mas a jovem desmentiu a versão do marido. Aos policias, ela contou que foi atingida durante uma discussão do casal. A vítima foi internada e teve o parto antecipado. O estado de saúde dela e de sua filha é considerado grave.

A PM foi acionada às 5h30 de domingo (8). Rafael e a mulher são casados há cerca de dois anos e moram em Vila Velha, segundo familiares.

Na noite de sábado (7), eles foram a um show, que aconteceu em uma área de eventos em Portal da Guarapari. O horário que eles saíram da festa não foi informado pela polícia.

Após passar por cirurgias e ainda hospitalizada, a vítima conversou com policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e revelou que os dois discutiram dentro do carro, um Cerato prata, na altura do bairro Ponta da Fruta.

Durante a briga, Rafael sacou a arma e atirou uma vez, na direção dela, segundo a vítima. De acordo com a perícia, o tiro atingiu a barriga da grávida. O motivo da discussão não foi informado.

Rafael dirigiu com seu carro até um hospital particular do município, onde a mulher recebeu os primeiros atendimentos.

Depois, a vítima foi transferida e levada para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.

Ela passou por uma cirurgia e a criança precisou ser retirada da barriga e internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do hospital.

O agente foi detido e levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Rafael trabalha como agente penitenciário há oito anos e a arma que estava com ele foi apreendida.

Por nota, a Polícia Civil informou que o acusado “foi autuado por tentativa de homicídio por dolo eventual (feminicídio), embriaguez ao volante e posse de drogas” e que ele irá para o presídio.

A reportagem completa você lê na edição desta segunda-feira (9) do jornal A Tribuna.