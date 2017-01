Gretchen responde a críticas e diz que gosta de ter ‘boca de Coringa’

Gretchen ficou aborrecida com alguns comentários postados em seus vídeos no canal “Gretchen & Você”. No vídeo mais recente, publicado nesta terça-feira (10), a Rainha do Bumbum desabafou e deu uma bronca em seus seguidores.

No desabafo de 14 minutos, ela começa explicando porque errou a grafia da palavra sobrancelha em um vídeo anterior. “Meu celular e meu iPad estão em francês, então o corretor não corrige o português”, justifica. “Para as pessoas que se preocupam em corrigir meu português, faz o seguinte, eu dou o contato do meu administrador, vocês já falam diretamente com ele”, continuou.

Em seguida, ela explicou sobre o procedimento feito em suas sobrancelhas. “Eu já fiz duas correções em Portugal e na Suíça e agora estou fazendo outra correção aqui na França”. “E o mais importante: eu adoro minha sobrancelha do jeito que ela está! A gente tem que agradar a gente mesma. E eu gosto de tudo que eu tenho. Gosto da minha boca de Coringa, gosto da minha sobrancelha de taturana, gosto da minha bunda, do meu cabelo, gosto de mim inteira do jeitinho que eu sou. E mais uma coisa para os fofoqueiros de plantão: eu adoro fazer minhas correções e vou continuar fazendo. Vou continuar botando botox, fazendo preenchimento da olheira, fazendo minhas plásticas. Só tenho que agradar a mim e ao meu marido”, continuou Gretchen.

Para acabar de vez com os invejosos, a cantora ainda menciona que fez faculdade de letras em português e francês e que teve ótimos resultados nas redações.

(FOLHAPRESS)